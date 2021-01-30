مفوضية حقوق الانسان: بيع محطات الكهرباء سيزيد من معاناة المجتمع البصري

2021/01/30 | 12:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، اليوم السبت، الحكومة الاتحادية الى العدول عن بيع اصول اكبر المحطات الكهربائية في المحافظة، مؤكدا ان هذه الخطوات الخطيرة ستؤدي للمزيد من المعاناة على أفراد المجتمع البصري.وذكر المكتب في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأفراد محافظة البصرة وبعد رصد …

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