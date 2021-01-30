تركيا تعلن ارتفاع الاصابات بكورونا الجديدة الى 128 حالة في عموم البلاد

2021/01/30 | 12:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت السلطات الصحية التركية، ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت مؤخراً في القارة الأوروبية إلى 128 حالة في عموم البلاد.وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة في تغريدة عبر تويتر، إن “عدد الأتراك المصابين بسلالة كورونا الجديدة ارتفع إلى 128، في 17 ولاية”.وأكد قوجة “ضرورة الحذر من خطر السلالات المتحورة من …

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