ضبط 12 كغم من مادة الحشيشة المخدرة في الانبار

2021/01/30 | 12:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ضبطت القوات الامنية في محافظة الانبار 12 كغم من مادة الحشيشة المخدرة في الانبار ".وذكر بيان لوزارة الداخلية " ان مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت بناءً على ما جاء باعتراف احد المتهمين الموقوفين، من ضبط (١٤) كيلو غرام حشيشة، و(١٢) الف حبة مخدرة نوع كبتاجون في احدى مناطق الانبار ، حيث تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمواد المضبوطة وتوقيف المتهم وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية./انتهى9

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