الأمم المتحدة تطالب الحكومات بإعادة أطفال ارهابيي داعش من مخيم الهول السوري إلى أوطانهم

2021/01/30 | 12:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ طالب مسؤول منظمة الأمم المتحدة، دول العالم بإعادة أطفال ارهابيي داعش من المخيمات الواقعة ضمن سيطرة الإدارة الذاتية إلى أوطانهم.وقال نائب السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة في مواجهة الإرهاب، فلاديمير فرونوكوف، لمجلس الأمن الدولي، إن "أوضاع الأطفال في مخيم الهول سيئة جداً"، مشيراً إلى أن قرابة الـ27 ألف طفل "محتجزون" في ذلك المخيم ويواجهون خطورة أن تزرع فيهم داعش أفكاراً متطرفة".ويعد مخيم الهول، من أكبر مخيمات النازحين في كردستان سوريا، ويقيم فيه قرابة الـ62 ألفاً، 80% منهم أطفال ونساء، وغالبيتهم ممن تم نقلهم إلى المخيم عقب تحرير الباغوز من قبل قوات سوريا الديمقراطية.وقال مسؤول من منظمة الأمم المتحدة إن "أولئك الأطفال ينحدرون من 60 دولة حول العالم، وتقع مسؤوليتهم على عاتق تلك البلدان التي ينحدرون منها، وليس سوريا أو قسد، مضيفا "على حكومات تلك الدول تحمل مسؤوليتهم في إعادة أولئك الأطفال إلى أوطانهم".وتابع حتى الآن قامت عدة دول بإعادة قرابة "ألف طفلٍ" من مخيم الهول إلى بلدانهم، مشدداً على أنه من غير "الجائز احتجاز من هم دون سن الـ14، وعلى مجتمعاتهم تبنيهم".بدورها قالت الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون الأطفال، فرجينيا كامبا: "لا يجب أن ينظر للأطفال كتهديد على الأمن، ويجب أن يكون احتجازهم الإجراء الأخير الذي يلجأ إليه".وتابعت كامبا على الحكومات، بذل جهدها في إعادة الأطفال إلى أوطانهم، "لأنه من غير الجائز أن يبقى الأطفال دون هوية ولا وطن".وحذّرت منظمات إنسانية ودولية من ظروف المخيم الصعبة جراء الاكتظاظ والنقص في الخدمات الأساسية.يشار إلى أن المخيم سجل خلال آب الماضي أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد.كما شهد المخيم في الأشهر الأخيرة توترات عدّة مع توثيق محاولات فرار أو طعن حراس من قبل بعض النساء في المخيم، اللواتي يحاولن فرض سيطرتهن في القسم الخاص بالنساء الأجنبيات"./انتهى9

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