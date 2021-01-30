شاهد بالفيديو: لحظة إطلاق النار على

2021/01/30 | 12:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت منصة إلكترونية عراقية تسجيلًا مصوّرًا يوثق لحظة إطلاق النار على نائب زعيم تنظيم داعش وواليه على العراق، أبو ياسر العيساوي، بعملية استخباراتية....

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