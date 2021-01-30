2021/01/30 | 12:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربَت عاصفة ترابية قوية محافظة النجف في العراق مساء الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد//عاصفة ترابية تضرب النجف: اختناق المئات وحالَة وفاة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد//عاصفة ترابية تضرب النجف: اختناق المئات وحالَة وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).