القبض على اعلامي لتنظيم داعش

2021/01/30 | 12:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على إعلامي بتنظيم داعش الإرهابي في بغداد.

وقال مدير الإعلام والعلاقات في الوزارة، اللواء سعد معن، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من القاء القبض على مسؤول إعلامي في عصابات داعش الإرهابية في احدى مناطق العاصمة بغداد.

واكد معن ان العنصر الارهابي كان يظهر بمقاطع فيديو على مواقع التواصل ويتكلم عن نشاطات داعش حيث تم التوصل والقبض عليه من قبل وكالة الاستخبارات.

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