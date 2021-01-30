قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين من الضفة والقدس

2021/01/30 | 12:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اعتقلت قوات العدو الصهيوني، اليوم السبت، ثمانية شبان فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين.

ووفقا لوكالة “صفا” قالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من مخيم بلاطة عند حاجز بيت فوريك شرقي نابلس شمال الضفة.

وأضافت ان قوات الاحتلال أغلقت الحاجز في ساعات المساء، وفجرت “جسما مشبوها”.

كما اعتقلت قوات العدو، أربعة شبان من منازلهم في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.

واعتقلت قوات العدو شابا من المدخل الغربي بقرية العيسوية بالقدس المحتلة.



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