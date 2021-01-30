روسيا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/01/30 | 12:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا لليوم الثالث على التوالي عند مستوى نحو 19 ألف حالة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن تسجيل 19032 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 19238 إصابة أمس الجمعة و19138 إصابة الخميس، لافتة إلى عدم ظهور […]

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