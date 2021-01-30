وزارة الصحة تلجأ للإغلاق الجزئي في حال استمرار تزايد حالات الإصابة بكورونا

2021/01/30 | 12:53 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد اعلنت وزارة الصحة اليوم السبت 30 يناير أنه في حال استمرار ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا سيتم اللجوء الى الاغلاق الجزئي مرة اخرى للحد من انتشاره.واكدت الوزارة “ستكون خلال اليومين المقبلين دراسة للموقف الوبائي لتقييم الوضع الصحي العام للبلاد”.واشارت الى أنه، “قد نحصل في شباط المقبل على اللقاح الصيني او …

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