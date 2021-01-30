احباط مخطط إرهابي لاستهداف محافظة نينوى

2021/01/30 | 12:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني الاتحادي، اليوم السبت، عن احباط مخطط إرهابي لتنفيذ عدد من الهجمات الارهابية في محافظة نينوى.

وقال جهاز الامن الوطني في بيان: أن مفارز الجهاز وبناءً على معلوماتٍ أفادت بتحركاتٍ لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من مدينة الموصل، شرع جهاز الأمن الوطني بالمراقبة والتعقب".

وأضاف البيان: أن "المفارز تمكنت من إلقاء القبض على 7 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخليةٍ ارهابية لاستهداف محافظة نينوى بتنفيذ عدد من الهجماتٍ الارهابية ".

وتابع البيان: "جرى تدوين أقوال الارهابيين المعتقلين أصولياً واعترفوا بتنفيذهم هجمات مسلحة ضد القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير، وتمت إحالتهم الى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

PUKmedia اعلام جهاز الامن الوطني

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