فيفي عبده تعد العراقيين برقصة خاصة

2021/01/30 | 12:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الفنانة المصرية فيفي عبده الأخبار المتداولة عن إصابتها بفايروس كورونا، فيما وعدت الشعب العراقي برقصة على لحن عراقي.

وقالت فيفي عبده في مقطع مصور على حسابه في الانستغرام انها تعرضت لوعكة صحية تسببت في إصابة قدمها، وعدم قدرتها على التحرك لفترة طويلة، وهو ما جنبها التواجد في المهرجانات الفنية والمناسبات الاجتماعية وتبادل الزيارات مع الأصدقاء.

ووعدت فيفي عبده جمهورها من العراق بتقديم رقصة على لحن اغنية عراقية، حيث قالت لازم ارقص لكم، مشيرة الى ان هناك اغان عراقية جديدة للرقص على الحانها، داعية جمهورها في العراق الى ارسال اسماء الاغاني الجديدة لتختار واحدة منه لتصوير رقصة خاصة للعراقيين.

PUKmedia

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