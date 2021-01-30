مقتل يمني بقصف سعودي على صعدة

2021/01/30 | 12:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

قتل مواطن يمني، اليوم السبت، جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديري شدا الحدودية محافظة صعدة.

وكان قد أصيب ثلاثة مواطنين، أمس الجمعة، إثر قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف مديرية شدا بصعدة.

يأتي ذلك في سياق الجرائم والاعتداءات السعودية اليومية على المديريات الحدودية بمحافظة صعدة، والتي راح ضحيتها آلاف المواطنين على مدى ست سنوات من العدوان على اليمن في ظل صمت دولي.



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