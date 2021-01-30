العمل النيابية: قانون التقاعد والضمان سيسهم بتطوير الصناعة في البلاد

2021/01/30 | 13:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد واع- سجى جاسم

أكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية اليوم السبت، أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد يفتح آفاقاً للشباب في القطاع الخاص وسيسهم بتطوير الصناعة في البلاد.

وقال رئيس اللجنة النائب رعد الدهلكي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة أرسلت قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الى مجلس النواب ،وهو مشروع جديد يعمل على فتح آفاق جديدة للمواطن وخصوصاً الشباب منهم"، لافتاً الى أن "القانون يعطي فرصة للشباب بالعمل في القطاع الخاص مع ضمان الراتب التقاعدي ،وسيكون لهم تضميناً في العمل ،وهو يعمل على حفظ مستقبلهم ،لأنهم يتجهون للعمل في الوظائف الحكومية في الدولة كونها مؤمنة وفيها راتب تقاعدي .

وأضاف أن "هذا القانون من شأنه أن يطور الصناعة في البلاد ويطور الطاقات الشبابية التي كانت تضيع الوقت في البحث عن فرصة العمل في مؤسسات الدولة "، مبيناً أنه "في حال إقرار القانون سيكون على الدولة مهمة كبيرة ،وهي توفير فرص العمل على القطاع الخاص ودعمه".

وتابع الدهلكي أنه "تمت قراءة القانون في الجلسة الماضية كقراءة أولى حتى المادة 39 لحجمه وسيكتمل القراءة في الجلسة المقبلة "، مؤكداً أن "اللجنة نسقت مع وزارة العمل ومنظمات المجتمع المدني ومع كل الاتحادات من أن يرى هذا القانون النور".

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