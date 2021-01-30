سفير لندن: الجيش البريطاني أخذ على عاتقه تطوير قدرات نظيره العراقي

2021/01/30 | 13:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، أن جيش بلاده أخذ على عاتقه تطوير قدرات نظيره العراقي.

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وقال هيكي خلال استضافته في برنامج "ساعة مع هارون"، الذي يقدمه الزميل "هارون رشيد"، وتابعه "ناس"، إن "الكاظمي أجرى لقاءات مثمرة خلال زيارته إلى بريطانيا، وبالتأكيد فإن ثاني اكبر دولة بالتحالف الدولي تحرص على علاقات واتفاقات متينة مع بغداد، بما في ذلك اضطلاع الجيش البريطاني بمهام تدريبية اكبر لنظيره العراقي".

وأضاف، "ندرك ان العراق يواجه تحديات كثيرة منها الاقتصاد والتهديدات المسلحة، ونثمن جهود حكومة الكاظمي في القضاء على كل المعرقلات والتهميد لإصلاحات اقتصادية تسبق إجراء الانتخابات".

وتابع بالقول "بريطانيا وانا شخصيا نتواصل مع جميع الاطراف لتشجيع كل انواع الحلول السياسية، ولم يكن لنا أي دور في تسمية الكاظمي رئيسا لمجلس الوزراء اذ ان ذلك جرى بقرارات عراقية خالصة.

وأشار إلى أن "الكاظمي امام فرصة كبيرة لتحسين الاوضاع في العراق خاصة ملف الامن، وبريطانيا وفرت الدعم المطلوب لحكومته، وخلال زيارته الى لندن اجريت اتفاقات مع صندوق النقد الدولي لتوفير الدعم للعراق في مجال الاصلاحات الاقتصادية والتنسيق مستمر".

وكشف أنه "تجري حاليا هناك مفاوضات بين صندوق النقد الدولي ووزير المالية علي علاوي، الفرصة كبيرة لتحقيق الاصلاحات الاقتصادية المرجوة، بلا اشتراطات سوى لغة التفاهم والحوار".

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