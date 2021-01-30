أخفت جثة والدتها 10 سنوات داخل ثلاجة

2021/01/30 | 13:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخفت يابانية جثة والدتها عشر سنوات داخل ثلاجة بحجة الخوف من طردها من الشقة حيث تقطن في حال اكتشاف الوفاة، على ما ذكرت الصحافة المحلية السبت.

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