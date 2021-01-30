إحباط مخطط لاستهداف محافظة نينوى بهجمات إرهابية

2021/01/30 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحبط جهاز الأمن الوطني مخططا لاستهداف محافظة نينوى بهجماتٍ إرهابية.

وأكد جهاز الامن الوطني في بيان, القبض على سبعة عناصر من تنظيم داعش مطلوبين للقضاء وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخليةٍ لاستهداف المحافظة بهجماتٍ ارهابية، مبينا ان عملية القبض تمت في مناطق متفرقة بالموصل، حيث جرى تدوين اقوالهم اصوليا واعترفوا بتنفيذهم هجماتٍ مسلحة ضد القوات الامنية العراقية اثناء عمليات التحرير.

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