الصحة ترجح العودة إلى الحظر والإغلاقات في حال استمرار ارتفاع إصابات كورونا

2021/01/30 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة عزمها فرض إغلاقات جديدة في حال استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، إن سبب الزيادة الأخيرة بأعداد الإصابات هو عدم تطبيق الإجراءات الوقائية، حيث تخلى المجتمع العراقي بكافة أطيافه ومستوياته عن إجراءات الوقاية ولبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، مرجحا العودة إلى الإجراءات المشددة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الإجراءات ستشمل الحظر وغلق المولات والمطاعم والمؤسسات ذات التجمعات الدينية.

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