فرنسا تغلق حدودها أمام الدول غير الأوروبية باستثناء الرحلات الضرورية

2021/01/30 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إغلاق بلاده لحدودها بدءاً من الأحد أمام الرحلات الآتية من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما لم يكن هناك مسوّغ قاهر، وذلك في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكر كاستيكس في أعقاب انعقاد مجلس الدفاع في قصر الإليزيه لوضع آليات جديدة للتعامل مع خطورة الوضع الوبائي، ذكر أن بلاده ستحظر أي دخول إلى أراضيها وأي خروج منها ما لم يكن هناك مسوّغ قاهر.

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