“سفراء دول اطلعوا على المفاوضات”.. عضو بحزب بارزاني يؤشر رغبة لـ ’’تعطيل اتفاق بغداد وأربيل’’

2021/01/30 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أكد إدريس شعبان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، اليوم السبت (30 كانون الثاني 2021)، أن الاجتماعات الأخيرة للزعامات الكردية مع السفير الأمريكي وسفراء الدول الأجنبية محاولة لاطلاعهم على نتائج المفاوضات مع بغداد.

وقال شعبان في حديث لـ (بغداد اليوم): "لمسنا وجود رغبة سياسية تحاول تعطيل الاتفاق بين بغداد وأربيل لأسباب انتخابية، وهذا على حساب قوت الشعب الكردي ومعاناته"، على حد تعبيره.

وأضاف، أن "المجتمع الدولي يجب أن يكون له دور كمحاولة لعب دور الوساطة، لأن الإقليم جمع ما لديه، واستجاب لمختلف الشروط التي طلبتها الحكومة واللجنة المالية ولكن بشكل دستوري فقط".

وأشار إلى أن "هناك مطالب غير دستورية طُلبت منا، كتسليم جميع العائدات النفطية وغير النفطية لبغداد، وأن يكون التصدير مركزياً، وأشياء أخرى تعارض النظام الفدرالي وتحجم من دور حكومة الإقليم وبرلمانه".

وتابع قائلاً: "نأمل أن يلعب المجتمع الدولي دورا مميزا في الوساطة، من أجل التوصل لضمان حصة الإقليم في الموازنة".

وأجرت القيادات الكردية وعلى رأسها رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، لقاءات عديدة خلال الأيام الماضية مع السفير الأمريكي وسفراء الدول الأجنبية ومسؤولين بارزين.

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