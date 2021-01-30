الشرطة يفتقد اربعة نجوم بمواجهة الحدود

2021/01/30 | 13:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ يفتقد فريق الشرطة لأربعة نجوم مؤثرين بصفوف الفريق بسبب الإصابات التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية وسيغيبون عن مواجهة الحدود يوم غد ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري.وقال المدرب المساعد لفريق الشرطة حسين عبد الواحد للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن الفريق سيفتقد لخدمات ثلاثي المنتخب وهم علاء مهاوي وعلي فائز ومازن فياض نتيجة للإصابة التي لحقت بهم لتواجدهم مع المنتخب وإصابة مازن فياض قبل مباراة الكويت فيما يغيب احمد جلال بعد الإصابة البالغة في مواجهة القوة الجوية في الدور الماضي.وبين أن فريق الشرطة رغم الإصابات المؤثرة بالفريق وغياب ثلاثة لاعبين دوليين، إلا أن الفريق سيدخل مواجهة الحدود بشعار الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة الضغط على المتصدر.وأشار إلى أن المدرب يعرف جيدا الفريق المنافس وطريقة لعب فريق الحدود وبالتالي وضع اسلوب لعب ضاغط من أجل حسم المباراة وحصد النقاط الثلاث.يشار إلى أن فريق الشرطة يحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة عن المتصدر ومتساوي بعدد النقاط مع صاحبي المركزين الثاني والثالث لكن فراق الأهداف دفعه للمركز الرابع./انتهى

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