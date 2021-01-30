2021/01/30 | 13:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية / نينا/ شهدت محافظة الديوانية اقامة سباق القدرة والتحمل للخيول العربية الذي نظمه نادي نيبور التخصصي للفروسية للموسم الحالي.وشارك في السباق متسابقون يمثلون محافظات( الديوانية والنجف والكوت والسماوة ).وفي ختام السباق وزعت الهدايا والجوائز على المتسابقين الفائزين /انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية تستضيف سباق القدرة والتحمل للخيول العربية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية تستضيف سباق القدرة والتحمل للخيول العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).