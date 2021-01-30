2021/01/30 | 13:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]لقي ثمانية جنود أفغان مصرعهم إثر انفجار سيارة مفخخة بالقرب من قاعدة عسكرية في منطقة شيرزاد بولاية نانغارهار شرقي البلاد اليوم السبت، وفقا لما ذكره مسؤول محلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 8 جنود أفغان إثر انفجار سيارة مفخخة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع 8 جنود أفغان إثر انفجار سيارة مفخخة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).