مسؤول: الحسابات المصرفية في العراق تنمو سنويًا بأكثر من 44%

2021/01/30 | 13:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم السبت، أن عدد الحسابات المصرفية في المصارف العراقية، تبلغ أكثر من 4.8 ملايين حساب.وأوضحت الرابطة أن عدد البطاقات المصرفية المفعلة أكثر من 11.2 مليون بطاقة، مرجعة السبب إلى برنامج توطين رواتب …

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