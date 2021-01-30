تشيلسي مستاء من الإهانات العنصرية لمدافعه جيمس

2021/01/30 | 13:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ استنكر تشيلسي الإنجليزي الإهانات العنصرية التي تعرض لها مدافعه ريس جيمس عبر الإنترنت، ودعا منصات التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يرتكب مثل هذه “التصرفات الخسيسة”.ونشر جيمس لاعب منتخب إنجلترا صورة للرسائل المهينة التي تلقاها عبر “إنستغرام” مع عبارة “أشياء تحتاج إلى تغيير”.وقال تشيلسي اللندني في بيان: “الكل في تشيلسي يشعر بالاشمئزاز بسبب الإهانة العنصرية التي وجهت إلى ريس جيمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الجمعة”.وأضاف البيان: “النادي يعتبر العنصرية وكافة أشكال التمييز تصرفات غير مقبولة”.وطالب تشيلسي وسائل التواصل الاجتماعي بخلق بيئة لا تقبل الكراهية والتمييز ولا تتسامح مع أي تصرفات من هذا […]

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