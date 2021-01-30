الاستخبارات تقتل ارهابيين اثنين وتدمر مضافة في الانبار

2021/01/30 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

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تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، من قتل ارهابيين اثنين وتدمر مضافة داعشية والاستيلاء على محتوياتها في محافظة الانبار.

وقال الخبير الامني فاضل ابو رغيف في تغريدة على "تويتر" تابعتها السومرية نيوز: "الاستخبارات العسكرية تمكنت من قتل ارهابيين اثنين وتدمير مضافة والاستيلاء على محتوياتها في محافظة الانبار جنوب غرب الرطبة في عمق الصحراء لمسافة قد تصل لأكثر من 50 كم".

واضاف في تغريدة: "بسط السيطرة الاستخبارية هي السمة القادمة".

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