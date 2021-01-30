عمليات الانبار تعلن مقتل المسؤول العسكري في داعش لصحراء الرطبة

2021/01/30 | 13:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن قائد عمليات الانبار ناصر الغنام، اليوم السبت، مقتل المسؤول العسكري في داعش لصحراء الرطبة.

وقال الغنام في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من الفرقة ١ عمليات الانبار وبعملية محكمة تمكنت من قتل اثنان من الارهابيين يرتدون احزمة ناسفة في منطقة فيضة الغزلان بصحراء الرطبة".واضاف ان "احد قتلى داعش اليوم جنوب الرطبة هو الارهابي مثنى شتران المرعاوي المسوول العسكري لصحراء الرطبة".

وتابع ان "القوات لازالت مستمرة بالعملية العسكرية".

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