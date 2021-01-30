قمة نارية على لقب السوبر السعودي

2021/01/30 | 13:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يخوض فريق الهلال مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي مع جاره النصر في “ديربي” الرياض، اليوم السبت، على إستاد الملك فهد الدولي، في بطولة كأس السوبر السعودي.

ويخوض الهلال قمة الليلة ضد النصر، بعدما نجح “الزعيم” في التتويج بلقبي الدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه، ثم حصد الهلال لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه، فيما يدخل النصر كأس السوبر باعتباره وصيفاً في مسابقتي الدوري المحلي والكأس.

ونجح النصر في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر السعودي العام الماضي، بعد فوزه على التعاون بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويبحث الهلال عن التتويج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما نجح في حصد اللقب مرتين سابقتين عامي 2015 و2018، فيما فاز النصر باللقب مرة وحيدة العام الماضي وخسر مرتين عامي 2014 و2015.

ومن المقرر أن يدير “ديربي” الهلال ضد النصر، الحكم الإيطالي الدولي دانيلي أورساتو، الذي سبق له إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان والذي انتهى بتتويج العملاق البافاري، ويعاونه طاقم إيطالي مكون من 5 حكام بما فيهم مساعد حكم الـVAR.

من جانبه، تحدث المدير الفني لفريق الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، في المؤتمر الصحافي الخاص بكأس السوبر السعودي قائلاً: “يريدون الثأر بالتأكيد، بعد أن هزمناهم في المباريات الثلاث الأخيرة، ولكن لدينا الأدوات اللازمة للتصدي لرغبة منافسنا، من حيث الخبرة والإمكانيات”.

وأضاف مدرب الهلال: “نملك لاعبين لديهم الخبرة والمهارة الكافية للظهور في المناسبات المفصلية، ومنذ إشرافي على هذا الفريق المميز، واجهنا تحديات صعبة، ومواجهات مصيرية اجتزناها بعزيمة الجميع، ورغبتهم الانتصارية الجامحة”.

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