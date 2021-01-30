2021/01/30 | 13:19 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاثي الشرطة الدولي يضاف لقائمة المصابين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/30 | 13:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثي الشرطة الدولي يضاف لقائمة المصابين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثي الشرطة الدولي يضاف لقائمة المصابين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).