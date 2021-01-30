عمليات الانبار تعلن مقتل المسؤول العسكرية في داعش لصحراء الرطبة

2021/01/30 | 13:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت قيادة عمليات الانبار، اليوم السبت، مقتل المسؤول العسكري في داعش لصحراء الرطبة.وقال قائد عمليات الانبار ناصر الغنام في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “قوة من الفرقة الاولى عمليات الانبار وبعملية محكمة تمكنت من قتل اثنان من الارهابيين يرتدون احزمة ناسفة في منطقة فيضة الغزلان بصحراء الرطبة”.وأشار الى …

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