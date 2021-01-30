ويست هام يظفر بخدمات لاعب اليونايتد

2021/01/30 | 13:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعةأعلن ناديا مانشستر يونايتد ووست هام انتقال جيسي لينغارد لاعب وسط يونايتد على سبيل الإعارة إلى وست هام حتى نهاية الموسم الحالي (2020-2021).وقال لينغارد لمحطة وست هام التلفزيونية، إنه “فصل جديد في مسيرتي، لا يوجد أي شيء مضمون لكني جئت إلى هنا للعمل بقوة ومساعدة الفريق من خلال خبرتي، هذا هو هدفي الرئيسي”.وتابع: “أرغب فقط في الاستمتاع وخوض المباريات مجدداً”.ولن يلحق لينغارد بمباراة وست هام في الدوري أمام ليفربول يوم الأحد، لكنه سيعزز صفوف فريق المدرب مويز الساعي للعب في أوروبا الموسم المقبل.ولم يشارك لينغارد لاعب منتخب إنجلترا في أي مباراة ليونايتد في الدوري خلال الموسم الحالي ولعب 3 مباريات فقط مع فريقه في كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.



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