زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب مدينة “بندر جارك” الإيرانية

2021/01/30 | 23:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر مدينة ”بندر جارك“ التابعة لمحافظة هرمزغان جنوب إيران، وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، مساء اليوم السبت.وذكر التلفزيون الرسمي أن ”الزلزال ضرب مدينة بندر جارك التابعة لمحافظة هرمزغان المطلة على الخليج العربي“، مضيفًا أن“الزلزال وقع بعمق 10 كلم متر“.ولم ترد أي تقارير …

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