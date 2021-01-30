تدمير طائرة مسيرة مفخخة في اليمن متوجه صوب السعودية

2021/01/30 | 23:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال التحالف العربي في اليمن السبت، إنه دمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون صوب المملكة. وذكر التحالف في بيان نقلته وكالة رويترز، للأنباء وتابعه “النور نيوز” إن “ميليشيا الحوثي تستمر في محاولات تعمد إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية”، مشيراً إلى أنه “يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثي، بما …

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