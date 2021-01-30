محافظ بغداد يعلن قرب انجاز/ 150 /مدرسة في مختلف مناطق العاصمة

2021/01/30 | 23:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اعلن محافظ بغداد محمد جابرالعطا قرب انجاز 150 مدرسة خلال هذا العام في مختلف مناطق العاصمة ".وقال المحافظ خلال افتتاحه مدرستين في منطقة الشعلة اليوم السبت ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ان :"محافظة بغداد مستمرة بتنفيذ مشاريعها التربوية واستكمال خطة المحافظة للاعوام السابقة ، فضلا عن ادراج 300 مدرسة جديدة ضمن خطة محافظة بغداد لهذا العام ".واضاف :" ان المباشرة تمت باستكمال خطة المحافظة الخاصة ببناء المشاريع المدرسية للعام 2019 حيث شرعنا ببناء 150 مدرسة خلال العام 2020 وتم انجاز عدد منها وادخالها بالخدمة وبمعدل افتتاح مدرستين في كل اسبوع "، مؤكدا وجود عدد اخر من المدارس هي قيد الإنجاز سيتم افتتاحها حال استكمالها ".واشار العطا الى ان " محافظة بغداد تقدم مختلف اشكال الخدمات وتنفذ حزمة من المشاريع المهمة الخاصة بالبنى التحتية والفوقية الى جانب مشاريع المدارس "، مبينا :" ان المحافظة لديها مساع لايجاد حلول بديلة في بعض المناطق المكتظة بالسكان حيث نعاني من قلة وجود المساحات والاراضي من اجل انشاء مبان مدرسية جديدة "./انتهى2

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