نائب عن دولة القانون : الحكومة تنفذ مخططا لافلاس الدولة

2021/01/30 | 23:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قال عضو مجلس النواب عن دولة القانون عطوان العطواني :" ان الحكومة تنفذ مخططا لافلاس الدولة ".واضاف العطواني في تصريح متلفز :" اننا لانفهم سبب اعفاء سلع الخارج من الضرائب وفرضها على الشعب ".وتابع :" ان الاتفاقات الاقتصادية وبيع اصول الدولة تمثل رهنا للثروات "، مبينا :" ان البرلمان سيعمد الى رفع فقرة بيع اصول الدولة"./انتهى3

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