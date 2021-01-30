بعد توقف دام لأشهر بسبب كورونا، منتدى بعشيقة يستأنف اعماله الثقافية

2021/01/30 | 23:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر تحت شعار “لنا عودة” وبحضور عدد من المثقفين والمهتمين بالمجال الأدبي، استأنف اليوم السبت 30 يناير 2021 منتدى بعشيقة الثقافي نشاطاته بعد التوقف قسرا بسبب جائحة كورونا، وبالتعاون مع رابطة التآخي والتضامن الأيزيدية على قاعة الرابطة مقيما عرساً أدبيا لشعراء المنتدى.تضمن النشاط وقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء العراق …

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