مكتب انتخابات المثنى لـNRT: بهذه الطريقة 'سنجبر' المواطن على تحديث بياناته البايومترية

2021/01/30 | 23:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مكتب انتخابات المثنى، السبت، طريقة جديدة لاقناع المواطنين من أجل تحديث بياناتهم البايومترية، مبينا ان نسبة التحديث في المحافظة وصلت إلى 73‎%.

وقال مدير مكتب مفوضية الانتخابات في المثنى، كاظم الخفاجي، لموقع NRT عربية اليوم، (30 كانون الثاني 2021)، ان "الطرق التي تم اعتمادها لهذا الموسم الانتخابي المبكر تمثلت باستهداف المواطنين الى دور سكناهم، وذلك باستخدام الاجهزة الامنية والمختارين".

ورأى الخفاجي، ان "هذه الطريقة ستجبر المواطنين في المحافظة على تحديث بياناتهم الانتخابية"، مشيرا إلى ان "هذه الطريقة اعتمدت حديثا".

وأضاف، ان "النسبة التي وصلت اليها المحافظة بلغت 73‎% من المواطنين والموظفين".

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