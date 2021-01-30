الجبوري: سنتعامل مع أي رئيس وزراء صدري 'معتدل'.. ونخشى 'سائق البطة'

2021/01/30 | 23:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هاجم رئيس حزب الوطن مشعان الجبوري، السبت، رئيس ائتلاف الجماهير النائب احمد الجبوري "ابو مازن" معتبرا أنه أحد "السراق" المتسببين بسوء الأوضاع في محافظة صلاح الدين، فيما عبر عن "خوفه" من حكومة يرأسها متشددي التيار الصدري.

وقال الجبوري في تصريحات، تابعها "ان ار تي عربية"،30 كانون الثاني 2021، إن "أبو مازن وقع على اتفاقية مع شركة سويدية وشريك إسرائيلي لاستخراج النفط في صلاح الدين"، مضيفا "ما كنا قادرين على إسقاط أبو مازن لولا انتفاضة محافظ صلاح الدين.

وتابع، "هناك سياسيون شيعة يعتقدون أن "أبو مازن" هو هبة السماء لهم ودعمه واجب شرعي"، معتبرا أن "صلاح الدين تفتقر لشارع "مبلط" وتحكمها مجموعة سراق من قبيل أبو مازن"، مشيرا الى أن "هناك قاض يسكن في عمان يمتلك أموالاً طائلة من أبو مازن"، فيما أكد أنه "ستتم الاطاحة بكل رموز الدولة العميقة في صلاح الدين خلال الأيام القادمة".

وتوقع الجبوري أن "الوجوه ستتبدل بنسبة 80% في محافظة صلاح الدين عبر الانتخابات، وأن أبو مازن سيتابع الانتخابات عبر "تلفزيون السجن" بنسبة 90%"، مؤكدا على "ضرورة اعتماد البطاقة البايومترية حصراً وخلاف ذلك ستزور الانتخابات".

وأعرب عن ترحيبه بـ"وصول رئيس وزراء معتدل من التيار الصدري"، مبينا أن "التيار الصدري سيكون في حال أحسن والأحزاب الأخرى ستضعف في المرحلة القادمة".

فيما لم يخفي مخاوفه من وصول شخصية متشددة بالقول "نشعر بالرعب من مجيء سائق بطة صدري إلى رئاسة الوزراء، ولو تم تخييرنا بين المالكي وسائق البطة سنختار الأول بكل تأكيد".

ونفى الجبوري أي توترات بينه وبين حزب رئيس مجلس النواب، قائلا "حزب "تقدم" يعمل ولديه إمكانات هائلة ولسنا في حالة صدام معه"، معتبرا أن "الحلبوسي ذكي جداً وسيكون صانع رؤساء البرلمان وله أدوار في الحكومة".

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