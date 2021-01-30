2021/01/30 | 23:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، امس السبت، عن تقرير التسجيل البايومتري في عموم العراق لغاية الـ21 من كانون الثاني الجاري.

وجاء في تقرير البايومتري، حصلت المستقبل العراقي على نسخة منه ان «

1.



عدد الناخبين الكلي: 25139375

2.



عدد المسجلين بايومتريا .



14869360 .

3 .نسبه التسجيل الكلي ..59%

4.



الفرق بين المسجلين بايومتريا والعدد الكلي للناخبين غير المسجل ..10270015

5.عدد البطاقات البايومتريه الكلي مع التصويت الخاص 15377755

6.عدد البطاقات البايومتريه التي توزيعها لغايه 21/1/2012.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تكشف المستجدات بشأن التسجيل البايومتري: يتجاوز الـ14 مليوناً) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تكشف المستجدات بشأن التسجيل البايومتري: يتجاوز الـ14 مليوناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).