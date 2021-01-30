مكافحة الإرهاب يعلن جهوزية قواته لأي عملية استباقية

2021/01/30 | 23:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

اكد جهاز مكافحة الارهاب، أمس السبت، جاهزية قواته في تنفيذ اي عملية استباقية.

وذكر الناطق باسم الجهاز صباح النعمان ان «قواتنا تنفذ عمليات نوعية سريعة تستهدف مضافات العدو باعتماد على جهد استخباري وتكون القوات متوزعة في جميع القواعد العسكرية»، مبينا ان «مكافخحة الارهاب يمتلك في كل محافظة فوج عدا الاقليم وفي بغداد قوة خاصة وتشكيلات لحماية العاصمة».

وبين ان «قوات مكافحة الارهاب ليست لمسك الارض وهذا ليس من واجباتها اومهامها»، لافتا الى ان «ما يروج للتهديدات الارهابية مبالغ فيها وان الخلايا النائمة موجودة وداعش لجأ الى حرب العصابات وان الجهد الاستخباري للجهاز يكرس جهوده في رصد اماكن الارهابيين».

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