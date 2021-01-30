البرلمان يجري «تعديلات حاسمة» على الموازنة

2021/01/30 | 23:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

اتفق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مع اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، على إضافة عدة نقاط لمشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري، بينها دفع مستحقات الفلاحين المتأخرة وتأجيل سداد ديونهم إضافة إلى توفير قطع أراضٍ لكافة الشرائح والخريجيين في مسقط رأسهم بـ»أسعار مدعومة»، مع توفير غطاء مالي للمحاضرين والموظفين بعقود.

وقالت مصادر مطلعة على اجتماع للجنة المالية ترأسه الحلبوسي، إن «الاجتماع تمخض عنه الاتفاق على إضافة فقرات عدة لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، منها دعم قطاع الزراعة وشريحة الفلاحين من تأجيل سداد الديوان التي بذمتهم وإلزام وزارة المالية بصرف مستحقاتهم الكاملة السابقة في الربع الأول من السنة، ودفع مستحقات فورية لهم عند تسليم المحصول الزراعي هذا العام، وإعفائهم من إيجارات الأراضي».

وأضافت المصادر، أن «المجتمعين اتفقوا أيضاً على توفير أراضٍ لكافة الشرائح والخريجين في مسقط رأسهم باسعار مدعومة وفق الية شفافة وعادلة، وكذلك توفير غطاء مالي للمحاضرين والمتعاقدين في الموازنة المالية لهذا العام، مع توفير تخصيصات مالية كافية لتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والعسكرية لتأهيل ممتلكاتهم ومنازلهم، فضلاً عن توفير التخصيصات اللازمة لضمان عودة النازحين إلى مدنهم وغلق ملف النزوح».



وتمخض عن الاجتماع، وفق المصادر، اتفاق على «انشاء صندوق دائم للمحافظات المنتجة للنفط تودع به الحصة النفطية لتلك المحافظات من البترودولار، التي لم تمول مركزيا، وتخول الحكومة بتوجيه الدعوات للشركات العالمية بتنفيذ المشاريع الخدمية والستراتيجية مقابل النفط».



ويجري البرلمان، منذ فترة، نقاشات حول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، فيما أكدت اللجنة المالية النيابية أن بعض المواد التي تضمنها مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء «ستحذف أو تعدل، مع إضافة مواد أخرى جديدة.



بدوره، أعلن النائب عن سائرون علاء الربيعي عن تخفيض 30 ترليون دينار من عجز موازنة 2021، فيما اشارت الى ان المباحثات مستمرة لحين القضاء على العجز.



وقال الربيعي إن «الموازنة التي وصلت من الحكومة، باستثناء فقرة الرواتب، عبارة عن ارقام غير مفهومة»، مبينا انه «لا احد يعلم اين ستذهب».

واضاف الربيعي ان «اللجنة المالية والكتل اتفقت على ضغط النفقات بأكبر قدر ممكن للقضاء على العجز المبالغ به فيها»، مشيرا الى ان «النقاشات حتى الان اسفرت عن تخفيض 30 ترليونا منها».

وأكد ان «المباحثات مستمرة لحين القضاء على العجز فيها والغاء جميع الامور غير الضرورية والابواب المبالغ بها».



يذكر ان عضو اللجنة المالية احمد حمة رشيد اكد، الاثنين، (25 كانون الثاني 2021)، ان الموازنة فيها 71 ترليون عجز في الموازنة والذي لا يمكن تغطيته الا عن طريق القروض الخارجية والداخلية.

من جانبها، كشفت النائبة هدى سجاد عن اعداد الدرجات الوظيفية في الموازنة العامة للعام 2021، موضحة الفئات المشمولة بتلك الدرجات التي ارسلتها الحكومة الى مجلس النواب وامكانية صرف رواتبها.

وقالت سجاد إن «هناك اكثر من 322 الف درجة وظيفية وضعتها الحكومة في الموازنة العامة للعام المقبل 2021 «، مبينة أن الحكومة وضعت درجات وظيفية لكل الوزارات الامنية المفسوخة عقودهم والصحوات والذين كانوا تاركين للخدمة في وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي».

وأضافت أن «الحكومة وضعت في الموازنة جميع فئات المحاضرين المجانيين، والفاحصين في وزارة الدفاع والداخلية عام 2018 و2017، والمفسوخة عقودهم في الوزارتين وأيضا الحشد الشعبي».

وأوضحت سجاد أن «الحكومة اعطت الضوء الاخضر الى مجلس النواب بصرف مستحقاتهم واستحداث الدرجات الوظيفية باعتبار هناك اربعة مواليد استحقوا التقاعد لاستبدالهم بدرجات وظيفية جديدة».

وعن عقود الكهرباء، نوهت سجاد أنهم «سيتسلمون رواتب العام 2021 واعتبارا من شهر كانون الثاني بعد اقرار الموازنة مباشرة»، مستدركة «لكنهم لن يستلمون مستحقات العام الماضي 2020 كونها موازنة عجز».

واشارت إلى أن «اللجنة المالية لو رفعت تلك الفئات فستقتل امال الشعب العراقي، لان الحكومة وضعت تلك الفئات لغرض منحهم مستحقاتهم»، مستبعدة في الوقت ذاته أن «تمضي اللجنة بهذا الامر».

وبينت أن «من حق اللجنة المالية ان تقرر، لكنها لا تستطيع التصويت»، موضحة أن التصويت «يعود لاعضاء البرلمان».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يجري «تعديلات حاسمة» على الموازنة) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يجري «تعديلات حاسمة» على الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).