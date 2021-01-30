عمليات البصرة تعلن اعتقال 19 مطوباً خلال عمليات الوعد الصادق

2021/01/30 | 23:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عمليات البصرة، السبت، القبض على 19 مطلوباً للقضاء، خلال عمليات الوعد الصادق.

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وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 كانون الثاني 2021): إن "الصفحة التاسعة لعمليات الوعد الصادق أسفرت عن إعتقال ١٩ مطلوب للقضاء ومصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة واعتدة ومواد مخدرة".

وأضاف، "اكدنا خلال العمليات السابقة على تفعيل مبدأ العمل الجماعي للقوات الأمنية ووحدة القيادة والسيطرة في مركزية الأوامر، كما نعمل وبشكل جدي على تطوير العمل الاستخباري ضمن قاطع المسؤولية".

وأكد صدام، أنه "لدينا نشاط وتنسيق مشترك مع القيادات في المحافظات المجاورة في مجال مذكرات إلقاء القبض ومطاردة المطلوبين للقضاء، ونحرص على تواجد قواتنا الأمنية في المناطق التي تشكل إرباك للوضع الامني وخطر على أرواح المواطنين".

وتابع، "نثمن الدور المهني للوكالات الأمنية والاستخبارية وحرصها الكبير في منع تتدفق المواد الغذائية والدوائية منتهية الصلاحية إلى داخل الأراضي العراقية".

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