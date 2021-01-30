السيتي يعزز صدارته وقمة سلبية بين يونايتد وأرسنال

2021/01/30 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما حقق الفريق الفوز في جميع المباريات التسع التي خاضها في يناير من هذا العام، وهو أكبر عدد انتصارات في شهر واحد بين الدرجات الاربع الاولى في انكلترا منذ تأسيس الدوري عام 1888، وفق وموقع "اوبتا" للإحصاءات.

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