2021/01/30 | 23:25 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، وفاة مصاب بانفجار فرن الصمون في محافظة الديوانية.





وقالت الوزارة في بيان صحفي إن “دائرة صحة الديوانية استنفرت كافة جهودها لإسعاف الجرحى بدعم من مركز الوزارة وبمتابعة من وزير الصحة والبيئة، وتؤكد استمرار تقديم الخدمات الصحية المختلفة ومنها لمرضى كورونا في جميع المؤسسات وبشكل طبيعي“.

وتابع، أن “الوزارة سجلت إصابة 20 شخصاً أغلبهم اصيبوا بحروق بشدة متفاوتة، فيما توفي أحد المصابين جراءإصابته البليغة“.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن آخر حصيلة لضحايا الانفجار داخل فرن الصمون بالديوانية 7 SKY TV.

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