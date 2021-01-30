عمليات البصرة تعلن نتائج الصفحة التاسعة لعمليات الوعد الصادق

2021/01/30 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرةأعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، عن نتائج الصفحة التاسعة لعمليات الوعد الصادق.وقال قائد العمليات، اللواء الركن اكرم صدام مدنف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الصفحة التاسعة لعمليات الوعد الصادق أسفرت عن إعتقال 19 مطلوبا للقضاء ومصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة واعتدة ومواد مخدرة".واضاف: "اكدنا خلال العمليات السابقة على تفعيل مبدأ العمل الجماعي للقوات الأمنية ووحدة القيادة والسيطرة في مركزية الأوامر".وتابع: "نعمل وبشكل جدي على تطوير العمل الاستخباري ضمن قاطع المسؤولية"، مؤكداً "وجود نشاط وتنسيق مشترك مع القيادات في المحافظات المجاورة في مجال مذكرات إلقاء القبض ومطاردة المطلوبين للقضاء".وبين "حرصه على تواجد قواتنا الأمنية في المناطق التي تشكل إرباك للوضع الامني وخطر على أرواح المواطنين"

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