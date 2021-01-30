قطبا مانشستر يتصدران الدوري الانكليزي الممتاز.. السيتي اولا واليونايتد ثانيا

2021/01/30 | 23:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكتفى مانشستر يونايتد بتعادل سلبي مع مضيفه آرسنال في الدوري الانكليزي الممتاز، اليوم السبت، ليصبح متأخرًا بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.وفي وقت سابق اليوم تغلب سيتي 1-صفر على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب ليرفع رصيده إلى 44 نقطة من 20 مباراة مقابل 41 نقطة ليونايتد الذي خاض 21 مباراة.وسيقفز ليستر سيتي، ثالث الترتيب وله 39 نقطة، فوق يونايتد لو انتصر على ليدز يونايتد، غدًا الأحد./انتهى3

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