2021/01/30 | 23:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 15 دقیقة

314 مشاهدة

وجهت إيران، السبت، مجموعة رسائل إلى المملكة العربية السعودية أكدت من خلالها أن طهران ستقف إلى جانب السعودية في أسوأ الظروف، كما وقفت إلى جانب الكويت وقطر.

وشدد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تصريحات، نقلتها وكالات اعلام إيرانية، 30 كانون الثاني 2021، على "أهمية أن تكف السعودية عن استعداء إيران، وأن بلاده ستقف إلى جانب السعودية في أسوأ الظروف مثلما وقفا إلى جانب الكويت عند الاجتياح، وإلى جانب قطر عند الحصار".

واعتبر عبداللهيان أنه على "السعودية تطبيع علاقاتها مع دول الجوار بغض النظر عمن يسكن البيت الأبيض، وكذلك أن تتخلى عن سياساتها غير البناءة في المنطقة إذا أرادت التصرف بعقلانية ومنطق".

وأكد مساعد رئيس البرلمان الإيراني على أن بلاده "أهم جار للسعودية ويمكنها التعويل علينا في الظروف السيئة".

وأشار عبد اللهيان إلى أن بلاده تفتح الطرق أمام الجانب السعودي، لكن الخيار يعود لها، وقال: "إيران تبقي الطريق أمام السعودية مفتوحا لتطبيع العلاقات والخيار يعود إلى الجانب السعودي".

وحول القضية اليمنية، قال عبداللهيان إنه "على السعودية أن تنتهج الحل السياسي في اليمن إذا أرادت الحفاظ على أمنها، وأن تتخلى عن الحلول العسكرية هناك فهي غير مجدية".

ونوه عبد اللهيان في تصريحاته إلى أن السعودية لا يمكنها "دعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح بيد، وحمل غصن الزيتون بأخرى والتحدث عن السلم والأمن الإقليميين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تدعو السعودية الى تطبيع العلاقات: نحن أهم جار لكم ويمكن التعويل علينا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تدعو السعودية الى تطبيع العلاقات: نحن أهم جار لكم ويمكن التعويل علينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).