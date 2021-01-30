2021/01/30 | 23:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

انفجر، مساء اليوم السبت، فرنًا لصناعة الصمون في محافظة الديوانية، ما أدى إلى وفاة مصاب وإصابة 20 شخصًا كانوا على مقربة من موقع الحادث.

سجلت وزارة الصحة إصابة 20 شخصًا في انفجار فرن الصمون بمحافظة الديوانية، فيما توفي أحد المصابين جراء إصابته البليغة

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، وفاة مصاب بانفجار فرن الصمون في محافظة الديوانية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "دائرة صحة الديوانية استنفرت كافة جهودها لإسعاف الجرحى بدعم من مركز الوزارة وبمتابعة من وزير الصحة والبيئة، وتؤكد استمرار تقديم الخدمات الصحية المختلفة ومنها لمرضى كورونا في جميع المؤسسات وبشكل طبيعي".

وتابع أن "الوزارة سجلت إصابة 20 شخصًا أغلبهم أصيبوا بحروق بشدة متفاوتة، فيما توفي أحد المصابين جراء إصابته البليغة".

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل انفجار فرن الصمون في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة الديوانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني باشرت في محافظة الديوانية بإجراءاتها لتقديم الإسعافات الفورية وإنقاذ المواطنين، بعد حادث انفجار منظومة احتراق إحدى أفران الصمون في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة الديوانية".

وأضافت، "وقد أسفر هذا الحادث عن إصابة ٢٠ شخصًا بحروق مختلفة، وأضرار مادية في المحال التجارية والعجلات القريبة من محل الحادث، الذي تشير التحقيقات الأولية إلى أنه كان نتيجة احتباس الغاز في منظومة احتراق الفرن".

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