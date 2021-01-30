قتلى بانفجار في مناطق السيطرة التركية بسوريا

2021/01/30 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومذّاك، تشهد تلك المنطقة تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة نادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.وغالباً ما تتّهم أنقرة المقاتلين الأكراد الذين تصنّفهم "إرهابيين" بالوقوف خلفها.

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