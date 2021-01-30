التربية: ربع مليون تلميذ سيشملون ببرنامج التغذية المدرسية

2021/01/30 | 23:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت،

شمول أكثر من 250 ألف تلميذ، ببرنامج

التغذية المدرسية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزارة

التربية تؤكد شمول 255 ألف تلميذ للمرحلة

الابتدائية موزعين في 877 مدرسة ضمن

برن

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